Відбулося нагородження лауреатів Шевченківської премії

Найпрестижнішу національну нагороду в гуманітарній сфері вчора вручили в Національному театрі опери та балету. Шевченківську премію з рук Президента Віктора Ющенка отримало 8-ро осіб.

130 тисяч гривень - такий розмір цього року має відзнака, яку отримало троє художників: Іван Остафійчук, Борис Плаксій та Андрій Чебикін. Також - художній керівник академічного камерного хору "Київ" Микола Гобдич, режисер Дніпропетровського театру одного актора Михайло Мельник, літературознавець Дмитро Стус за дослідження про свого батька Василя Стуса й поет Тарас Федюк.

Премію імені Тараса Шевченка здобули також двоє іноземців - американець Раймонд Турконяк, який переклав українською мовою Острозьке Євангеліє, а також громадянин Польщі поет Остап Лапський.