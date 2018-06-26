У Києві вручили літературні корони

Учора,10 червня, у Києві відбулася 10-та ювілейна церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс та пісенної лірики про кохання “Коронація слова”.

Десятий рік поспіль конкурс відкриває нові імена в українській культурі. Саме завдяки “Коронації слова” Ірен Роздобудько, Лариса Денисенко, Василь Шкляр та багато-багато інших стали улюбленцями українських читачів.

Ювілейну «Коронацію» вирішили відзначити з розмахом. Без гламуру не обійшлося… Засновник і головний спонсор літературного свята Юрій Логуш став «королем», а його дружина Тетяна – «королевою, гранд дамою, натхненницею месіра (самого Логуша)». Щоб наші письменники не почувалися вже такими бідолашними, покинутими державою, подружжя Логушів неабияк розщедрилося на свято, організували навіть перший літературний бал в Україні, до якого долучились Оксана Забужко, Віталій Козловський, Василь Лазарович, Ольга Богомолець, Влада Литовченко, Іво Бобул, Остап Ступка, Андрій Курков та інші. Письменникиз цілої України пригощалися, витанцьовували й раділи, що хоча б хтось про них пам’ятає.

– За десять років ми відкрили 175 імен, лауреати видали 100 романів, 7 фільмів, 6 п’єс, – Юрій Логуш. – Література, кіно і театр обрані не випадково, адже саме ці жанри є стратегічними жанрами культури, що формують і визначають зрілість нації.

Тетяна Логуш, натхненниця та засновниця конкурсу зазначає, що ювілейна церемонія нагородження відрізняється тим, що крім загального конкурсу є конкурс “Гранд Коронація”. В його рамках визначається кращий з кращих роман, п’єса та кіносценарій за всі десять років існування “Коронації слова”.

Микола Жулинський, директор Інституту літератури ім.Шевченка НАН України високо оцінює значення конкурсу, що відкриває нових і нових сучасних класиків. Хоча зараз міністр овісти Дмитро Табачник хоче відмінити вивчення сучасних письменників у школі самі письменники цим дико обурені, але не панікують, мовляв, мали ми «того Табачника». Вони продовжують творити і, можливо, Табачник буде їм ще більшим натхненником.

– Забажавши відмінити вивчення у школах сучасних українських письменників, міністр освіти Табачник довів, що не має жодного уявлення про сучасну літературу в принципі. Ніхто не поспішає вмерти, щоб його читали в школі. Але позиція міністра дика і не українська – у всі часи в Україні вивчали живий часопис. Адже це – ознайомлення з тим, в якому світі ми живемо, і молода людина має про це знати.

Також Жулинський розповів, що наукове товариство вже починає приймати міри:

– Уже на наступному його зібранні члени товариства підпишуть листи, направлені до відповідних інстанцій, президента та голови Верховної Ради України.

Тож на фоні таких рішень міністра освіти й взагалі подій останнього часу мета “Коронації слова” видається ще благоріднішою. Підтримувати культуру в даний момент надзвичайно важлива, але і важка справа, - вважає Лесь Танюк.

У номінації “П’єси” І премію отримав Едуард Богуш за твір “На прізвисько Цинцінат”, ІІ премію – Богдан Мельничук та олег Мосійчук за “Реквієм для кларнета без оркестру”, і ІІІ-тю – Богдан Мельничук та Володимир Фролеков за “Віщий сон, або Мудрий Іванко”. “Гранд п’єси” взяв Валентин Тарасов за твір “Кар’єра”.

– Тепер премія допоможе переконати режисерів нарешті поставити мою п’єсу, – сміється лауреат Едуард Богуш. – Тож ви розумієте, як насправді багато значить цей диплом.

У жанрі кіносценарію І місце зайняли Ія Мислицька та Валентин Васянович з твором “Креденс”, премію за ІІ місце отримав Едуард Богуш та його “Ляхова криниця”, а ІІІ-тє – Володимир Ткаченко за “Московський Клондайк”. “Гранд кіносценарію” дістався Юлії Бондарук за її твір “Атестація”. Переможців привітав спеціальний гость “Коронації слова”, всесвітньовідомий польський кінорежисер Кшиштоф Зануссі.

– В Україні зараз момент пробудження, коли вирішується – чи буде самостійна література, самостійна державність, чи буде провінція Росії. І українці мають боротись за свою мову, за своє слово, – переконує режисер. – Особисто мені подобаються Юрій Андрухович та Оксана Забужко, тому я і приїхав сюди, аби внести свою частку в цю боротьбу. Я чув, що у вас хочуть відмінити вивчати сучасних письменників… Я не маю права критикувати вашу владу, але такого у світі ніде немає.

У відносно новій номінації пісенної лірики про кохання І премію отримав Володимир Шинкарук за вірш “Стояли поруч”, ІІ місце зайняв Ігор Жук з твором “Лист”, а почесне третє – Тала Пруткова за “Гравітацію”. Спеціальну премію у розмірі 20000 гривень на видання книги отримала Іляна Корнєєва за цикл дитячих віршів “Привітаноньки”.

Тетяна Логуш відзначила, що особливо журі здивував “Лист” Ігоря Жука, що описує незгоди української жінки на заробітках в Італії. Судді були довго впевнені, що автор твору жінка, і навіть не одразу повірили, що справжній творець віршу – чоловік. Але це лише доводить його природній талант і неабияку письменницьку майстерність.

Як завжди, головну інтригу тримала номінація “Романи”, що славиться своїми лауреатами. Цього року І місце отримала Ярослава Бакалець за твір “Із сьомго дня”, друге місце зайняв Тимур Литовченко, що вже втретє став лауреатом “Коронації слова”, презентувавши другу частину історичної епопеї “Орлик, син Орлика”. На третьому місці розмістився роман “Гонихмарник” Мирослави Замойської.

А “Гранд романом” став твір луцького письменника Володимира Лиса “Століття Якова”, що описує життя чоловіка, котрий пройшовши дві війни, концтабір, і втративши родину, зумів дожити до ста років. Гранд-лауреат довго не зізнався на що витратить преміальні гроші – сто тисяч гривень, але згодом трохи сором’язливо сказав:

– Відкладу сину на квартиру. У журналістів і письменників завжди так – крутишся ради шматка грошей… Раніше заради того, щоб видати книжку треба було добре вивернути кишені, а зараз за це іноді навіть гроші платять. Саме тому такі конкурси, як “Коронація слова” живуть і житимуть.

Лілія Лісовська

Фото УНІАН