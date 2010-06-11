Альоші не віддають гроші за Євробачення
Чечетов пообіцяв розглянути питання
Гроші, які співачка Alyosha витратила на участь у конкурсі "Євробачення-2010", їй ніхто не поверне.
Про це вона сказала в ефірі "Шустер Live" у четвер увечері.
"У нас "мінус" 450 тисяч доларів", - розповіла Альоша.
"Ми до останнього дня сподівалися, що хтось відгукнеться, хтось допоможе. Але всі люди, що намагалися це зробити, ні в кого нічого не вийшло", - зазначила співачка.
"Ми ж представляємо не артиста на "Євробаченні". Ми представляємо нашу країну, у першу чергу", - заявила вона.
За словами Альоші, ці кошти були зібрані її командою самостійно й у борг.
"Ми гідно представили Україну", - підкреслила Альоша.
У свою чергу, присутній у студії депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов заявив, що регіонали готові розглянути це питання.