Альоші не віддають гроші за Євробачення

Гроші, які співачка Alyosha витратила на участь у конкурсі "Євробачення-2010", їй ніхто не поверне.

Про це вона сказала в ефірі "Шустер Live" у четвер увечері.

"У нас "мінус" 450 тисяч доларів", - розповіла Альоша.

"Ми до останнього дня сподівалися, що хтось відгукнеться, хтось допоможе. Але всі люди, що намагалися це зробити, ні в кого нічого не вийшло", - зазначила співачка.

"Ми ж представляємо не артиста на "Євробаченні". Ми представляємо нашу країну, у першу чергу", - заявила вона.

За словами Альоші, ці кошти були зібрані її командою самостійно й у борг.

"Ми гідно представили Україну", - підкреслила Альоша.

У свою чергу, присутній у студії депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов заявив, що регіонали готові розглянути це питання.

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