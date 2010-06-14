Митці закликають Януковича захистити український дубляж

Українські митці закликають Президента України Віктора Януковича не допустити знищення українського дубляжу. Про це йдеться у їхньому відкритому зверненні до Президента України, текстом якого володіє агентство.

“З великим жалем маємо констатувати, що сьогодні абсолютно безвідповідальними діями окремих політиків та посадовців поставлено на межу знищення справжній культурницький здобуток останніх років - український дубляж. Український не лише за мовною ознакою, але й за належністю до країни, де його було створено, країни, громадянами якої ми всі маємо честь бути”, - йдеться у зверненні.

Українські митці наголошують на тому, що “український дубляж став справжнім інтелектуальним здобутком”. “Причому це спільний інтелектуальний здобуток, як україномовних, так і російськомовних громадян нашої країни - артистів, режисерів, перекладачів, які працювали над його створенням, а також глядачів, що в усіх куточках нашої країни сказали українському дубляжу “так”, масово відвідуючи кінотеатри”, - зазначається у їх зверненні.

Згідно до оприлюдненої у зверненні інформації, після рішення Конституційного Суду про переклад іноземних фільмів українською мовою спостерігалось стале зростання кількості глядачів, які прийшли в українські кінотеатри, розвивались мережі кінотеатрів. Лише за останній час нове обладнання, в тому числі для перегляду фільмів у форматі 3D, було встановлено у 40 кінотеатрах. Як зазначається у зверненні, безпідставними є також твердження про порушення конституційних прав російськомовних громадян, оскільки фільми російського виробництва, які демонструються з оригінальним російським звуковим супроводом, займають не менше 30% українського кіноринку.

“Сьогодні також ні для кого не секрет, що українське кіновиробництво перебуває в край занедбаному стані. В цих умовах саме дубляж став тою школою для молодих акторів, якої вони були позбавлені через відсутність повноцінної української кіноіндустрії. А в умовах малобюджетності українських театрів, загалом роботи українських митців, насамперед артистів, дублювання стало для них досить суттєвою матеріальною допомогою”, - зазначається у зверненні.

“З огляду на все вище наведе, просимо Вас, Пане Президенте, втрутитись в ситуацію і не допустити знищення не лише галузі, яка найбільш динамічно розвивається в сьогоднішній Україні, а й значного інтелектуального здобутку, яким є український дубляж”, - додають українські митці.

Під данним зверненням підписались Богдан Жолдак, Анатолій Хостікоєв, Богдан Бенюк, Наталя Сумська, Олег Стальчук, Сашко Положинський, Ірена Карпа, Сергій Фоменко, Віктор Морозов, Дмитро Добрий-Вечір, Людмила Таран, Лариса Денисенко та багато інших українських митців та акторів.

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