18-20 червня в Одесі пройде Фестиваль німого кіно та сучасної музики «Німі ночі: Українське німе».

Захід відбудеться за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» та Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду.

В рамках фестивалю, поряд з фільмами режисерів Олександра Довженка, Дзиги Вертова, Георгія Тасіна, знятими в Україні в 1910-1920-х роках, буде представлено стрічки за участю українських акторів, зафільмовані класиками світового кінематографу за кордоном: Робертом Віне, Генріком Шаро, Федором Оцепом, Еженом Деславом.

Програму фестивалю складають 12 повно- та короткометражних німих та дві звукові стрічки з українських, російських, німецьких та французьких кіноархівів. Кожен фільм супроводжуватиметься оригінальним саундтреком, виконуваним українськими та іноземними музикантами наживо. Спектр музичних напрямів, представлених на фестивалі, – джаз, лаунж, тріп-хоп, електронна та експериментальна музика.

Церемонія відкриття фестивалю відбудеться 18 червня о 19.00 в приміщенні Арт-центру на Пушкінській, 32, за участю міжнародних кінознавців Любомира ГОСЕЙКА, Володимира ВОЙТЕНКА, Юстини ЯБЛОНСЬКОЇ, культур-аташе посольств та представників культурних місій Німеччини, США, Іспанії, Франції, представників місцевої влади, мистецького та політичного істеблішменту.

Як зазначили у Фонді «Україна 3000», фестиваль «Німі ночі: Українське німе» є загальнонаціональним проектом з міжнародною складовою. Місцем його проведення обрано Одесу як місто, де постала перша українська кіностудія і де було зафільмовано значну частину світових кіношедеврів.