В Івано-Франківську вшанували пам'ять Євгена Коновальця

В Івано-Франківську міська організація ВО «Свобода» провела акцію зі вшанування пам’яті провідника ОУН Євгена Коновальця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», зазначивши, що 13 червня громадськість відзначала 119-ту річницю від дня народження Є.Коновальця.

Урочистості розпочались зі Служби Божої та поминальної панахиди у храмі «Зіслання Святого Духа».

Відвідавши Святу Літургію, парафіяни разом зі «свободівцями» провели урочисту ходу вулицею Євгена Коновальця до барельєфу провіднику ОУН на початку вулиці. Там учасники заходу провели віче, а також поклали до погруддя Є.Коновальця вінки та квіти.

До річниці народження провідника ОУН міська організація ВО «Свобода» видала спеціальний бюлетень «Провідник буремної доби», в якому викладено основну інформацію про життєвий шлях видатної постаті в історії національно-визвольного руху в Україні.

Виступаючи перед присутніми, голова секретаріату міської організації ВО «Свобода» Руслан МАРЦІНКІВ зауважив: «Ми, нове покоління українських націоналістів, повинні пам’ятати про героїв українських визвольних змагань. Євген Коновалець – провідник ОУН, який вмів єднати українців навколо головного завдання – здобуття Української держави”.