Відбувся фестиваль ”Слово, що зберегло націю”

Фестиваль приурочили до дня народження поетеси Лесі Українки та шевченківських днів. Фіналом стала виставка художника Леоніда Гопанчука, її поєднали з концертом.

"За останні роки з`явилося чимало комп`ютерних програм, які полегшують роботу митців - зізнається художник Леонід Гопанчук. Утім переконує - "штучні" картини не несуть у собі мистецького значення. Каже - не варто відстежувати останні європейські тенденції, а малювати те, що йде від душі.

Об`єднати образ і слово - головна мета фестивалю - переконують його організатори. І запевняють, влаштовувати виставки картин без імпрези - нині не модно. То ж замість звичних презентацій влаштовують справжнє шоу - з читанням віршів, спеціальним музичним супроводом і майстер-класами провідних художників.

Наступного року масштаби фестивалю планують розширити, зокрема, організувати проект "Кам`яні могили України", де презентують найдавніші художні роботи наших пращурів і залучать до співпраці митців з-за кордону.

За матеріалами 5-го каналу