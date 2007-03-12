Відбувся фестиваль ”Слово, що зберегло націю”
Фіналом стала виставка художника Леоніда Гопанчука
Фестиваль приурочили до дня народження поетеси Лесі Українки та шевченківських днів. Фіналом стала виставка художника Леоніда Гопанчука, її поєднали з концертом.
"За останні роки з`явилося чимало комп`ютерних програм, які полегшують роботу митців - зізнається художник Леонід Гопанчук. Утім переконує - "штучні" картини не несуть у собі мистецького значення. Каже - не варто відстежувати останні європейські тенденції, а малювати те, що йде від душі.
Об`єднати образ і слово - головна мета фестивалю - переконують його організатори. І запевняють, влаштовувати виставки картин без імпрези - нині не модно. То ж замість звичних презентацій влаштовують справжнє шоу - з читанням віршів, спеціальним музичним супроводом і майстер-класами провідних художників.
Наступного року масштаби фестивалю планують розширити, зокрема, організувати проект "Кам`яні могили України", де презентують найдавніші художні роботи наших пращурів і залучать до співпраці митців з-за кордону.
За матеріалами 5-го каналу