Мешканці Рівненщини можуть пройти шляхами Шевченка

Виставка «Волинські шляхи Тараса Шевченка» розгорнута в обласному краєзнавчому музеї. Вона, як кажуть її організатори, спонукає до нестандартного осмислення творчості Тараса Шевченка. Повідомляє ЗІК.

У 1846 році Великий Кобзар відвідав Рівненщину. Він побував у Дубні, Острозі, Корці. Організатори виставки переслідували подвійну мету — поєднати тематику шевченківську з тематикою краєзнавчою. «Такий метод застосований вперше» — каже завідуюча сектором музею Тетяна Пономарьова.

Серед експонатів виставки — картини рівненських художників, де зображені місця перебування Тараса Шевченка на Рівненщині, предмети народного вжитку тих часів, посуд, виготовлений на Корецькій фарфоровій фабриці — першому в Україні підприємстві, де почали випускати таку продукцію.