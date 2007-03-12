Європейська Комісія оголошує конкурс дитячого малюнка на тему ґендерної рівності

З нагоди Міжнародного жіночого дня і святкування 50-ї річниці Римського договору Європейська Комісія оголошує конкурс малюнків для дітей, віком від 8 до 10 років, на тему ґендерної рівності.

Як повідомили УНІАН у Представництва Європейської Комісії в Україні, учасникам пропонується зобразити своє бачення рівності між чоловіками й жінками і придумати заголовок до малюнка. Усі малюнки необхідно надіслати до 1 травня 2007 року в конверті з позначкою “Конкурс малюнків” до Представництва Європейської Комісії в Україні за адресою вул. Круглоуніверситетська, 10, м. Київ, 01024.

Згідно з правилами конкурсу малюнок потрібно розмістити на одній стороні аркуша паперу не більше формату А-4. Малюнок повинен супроводжуватися заголовком англійською, французькою, португальською або іспанською мовами та не бути довшим, ніж п`ять рядків.

Перший тур конкурсу відбудеться у Києві, де будуть відібрані 10 найкращих робіт, які потім візьмуть участь у фінальному міжнародному турі конкурсу в Брюсселі.

Переможець дитячого конкурсу малюнка та його школа від країн кожного з регіонів отримає грошову премію розміром у 1000 євро. Малюнки лауреатів та учасників, які займуть другі місця, будуть опубліковані в ілюстрованій брошурі, яку планується розповсюдити в школах країн, що належать до регіонів співробітництва Європейської Комісії.