У Криму відбудуться Дні українського кіно

12-16 березня в Криму вперше відбудуться Дні українського кіно, присвячені 100-річчю з дня народження головного командира УПА Романа Шухевича і 65-річчя Української повстанської армії.

Про це повідомив лідер Всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентське братство, який є одним із співорганізаторів заходу, Олег Яценко.

За словами Яценка, в Криму будуть продемонстровані фільми “Нескорений”, “Катерина Білокур. Послання”, “Невідома Україна”, “Білий птах з чорною відмітиною”, “Мамай”, перший україномовний триллер “Штольня”.

Також плануються зустрічі з народною артисткою України Раїсою Недашківською, народним майстром України Людмилою Смоляковою, народним артистом України Богданом Бенюком.

Захід відбудеться за сприяння Постійного представництва Президента України в Криму, Міністерства культури і туризму України, Союзу театральних діячів України, Союзу кінематографістів Криму, Сімферопольського міського управління культури, Сімферопольського міського управління освіти, а також таких організацій, як Український дім, Фонд регіональних ініціатив, Студентське братерство та інших.

Яценко також зазначив, що Студентське братство намагатиметься розповсюдити показ українських патріотичних і молодіжних фільмів і в Севастополі, також передасть школам і гімназіям Криму і Севастополя книги про УПА, українських шестидесятників і правозахисників.