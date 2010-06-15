Що обіцяє «Країна мрій» своїм громадянам цього року?

У вівторок, 15 червня, організатор етнофестивалю «Країна Мрій», куратори його літературної частини брати Капранови та казкар Сашко Лірник розповіли, що чекає відвідувачів 10-11 липня на Співочому полі в Києві.

Цього року фестиваль триватиме повноцінних два дні.

За словами, організатора фестивалю Олега Скрипки, невід`ємною частиною “Країни мрій” є Книжковий ярмарок і Літературна сцена. Свого часу це була новинка, а зараз Від війни до балу – гарна традиція. “Країна мрій” – це традиційний фестиваль і наша головна мета – зберегти традиції.

Новинкою цього року стануть вхідні квитки (30 грн. за два дні), які не розповсюджуватимуться на книжкову частину фестивалю. У своє потрібно інвестувати, своє потрібно підтримувати, берегти, шанувати.

Цього року музична сцена буде діяти два дні, програма ніколи не повторюється. У нас будуть гості з Польщі, Білорусії, Латвії, гурт “Мандри” презентує свій новий проект і це ще не все.

Ще однією новинкою буде презентація мультиків і фільму від Сашка Лірника. Кіно на Країні Мрій ще не було”.

Куратори літературної частини «Країни мрій» брати Капранови розповіли, що в літературній «Країні мрій» новинок цього року буде багато. На приклад, відбудеться перший в Україні Кобзарський слем (змагання серед кобзарів у майстерності, переможця в якому визначать глядачі). Слем з англійської можна перекласти як “штурханина”, “чубанина”. Серед глядачів обирається журі – воно виставляє оцінки кобзарям. Кожен має на виступ п’ять хвилин - за цей короткий час треба вразити публіку й заробити найвищі бали. Переможець той, хто набрав найбільше балів. У слемі дуже багато залежить від ведучого заходу, який називається слем-майстром. Його завдання Від війни до балу – додатково розбурхати публіку, підтримати виконавців. На кобзарському слемі таким майстром буде досвідчений і завзятий Артем Полежака, за спиною в якого десятки поетичних змагань. Він і допоможе оволодіти новим форматом кобзарям-традиціоналістам.

До участі в слемі вже зголосилися чимало відомих кобзарів, серед яких, наприклад, Ярослав Джусь, який завоював приз глядацьких симпатій на шоу „Україна має талант” – він готує для слему спеціальну програму.

Марафон кулешів від українських зірок триватиме два дні й теж відбуватиметься у формі змагання. Покуштувавши страви, глядачі зможуть проголосувати за найсмачнішу. Ім’я зіркового переможця стане відомим увечері в неділю.

Минулого року широкий резонанс викликали виступи з Літературної сцени представників етнічних спільнот України. Тому цього року організатори вирішили запросити ще більше поетів українських народностей. У суботу, 10 липня, на Великій літературній сцені виступатимуть болгари, румуни, угорці, роми, греки, уруми, татари, гагаузи та караїми.

Відбудуться виступи представників літератури регіонів України (Одещина, Буковина, Криворіжжя, Закарпаття, Слобожанщина). Ми знаємо імена цих письменників, але рідко замислюємося, чим література Одещини відрізняється від літератури, скажімо, Закарпаття. А на „Країні мрій” у глядачів буде можливість порівняти – виступи регіональних „десантів” відбудуться в неділю, 11 липня.

Вечір іронічної поезії потішить глядачів виступами Юрка Позаяка, Володимира Цибулька, Артема Полежаку та інших.

Відбуватимуться майстер-класи з каліграфії, виготовлення паперу, палітурення та ілюстрування книжок, поетичні читання, зустрічі з українськими письменниками, співана поезія.

Відомий автор і виконавець казок, незмінний учасник „Країни мрій” та багатьох інших етнофестивалів Сашко Лірник представить громадянам „Країни мрій” мультсеріал за своїм сценарієм „Моя країна – Україна” та народний фільм „Чорний козак”, робота над яким завершується.

Мультсеріал „Моя країна – Україна” складатиметься з 54 мультфільмів, з яких повністю готові поки що 8. Режисером мультсеріалу є Степан Коваль, автором сценарію є Сашко Лірник. У мультсеріалі йдеться про подорож казкаря Сашка та його вірного товариша Кота містами України. Кожна серія присвячена новому місту й розповідає про його історію, мешканців та особливості, які вирізняють саме це місто з-поміж інших.

Народний фільм „Чорний козак” знятий за мотивами казки Сашка Лірника „Про Чорного козака, вдову Ганну Шулячку та страшне закляття”. Дія фільму відбувається за часів козаччини, сюжет – казково-містичний. Музику до фільму записує гурт „Пікардійська Терція”, у якості акторів виступають гурт „Даха Браха”, Брати Капранови та інші.

„Народним” цей фільм називають тому, що він знятий за українським народним принципом толоки – тобто засоби для зйомок забезпечують самі актори. Хто допомагає грошима, хто транспортом. Зйомки розпочались два роки тому й тривають досі. Це єдиний в Україні проект, у якому задіяні непрофесійні актори та який фактично не має фінансування. Ми поставили собі мету довести, що в Україні можна зняти якісний фільм без грошей”, - розповів Сашко Лірник.

Під час фестивалю працюватимуть традиційна для Країни мрій Алея Майстрів, яка готова прийняти нових відвідувачів, усіх, хто прагне особисто доторкнутися до рукотворного дива народних ковалів, гончарів, ткаль, писанкарів та інших творців національної культури. На майданчику Козацькі Розваги – Галявина «Ярило» розгортатимуться інтерактивні забави від братства козацького звичаю «Спас», надзвичайно цікава Дитяча Майстерня з інтерактивними народними іграми, казками, майстер-класами з виготовлення унікальних іграшок. На Майданчику Українсько-Японського Центру відвідувачі матимуть нагоду якнайширше ознайомитися з культурою японського народу та розширити свої пізнання щодо цієї дивовижної культури. Також працюватимуть традиційні для фестивалю Кобзарська сцена, Майстерня Танців, сцена Під Стінами Лаври, сцена Зелена галявина і закінчуватиме денне гуляння Вечірня сцена.

Вхідний квиток – 30 грн., партер – 100 грн. Попереднє замовлення квитків за телефоном 238-28-88

Вхід на книжковий ярмарок і літературні заходи – вільний.