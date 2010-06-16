Неподалік Києва відбудеться «Битва XV століття»

З 19 по 20 червня у «Парку Київська Русь», що у селі Копачів Обухівського району Київщини, відбудеться фестиваль «Битва XV століття».

Про це УНІАН повідомив президент благодійної організації «Слов’янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.

В.ЯНЧЕНКО зазначив, що під час фестивалю відвідувачі зможуть побачити, як воювали у XV столітті, навчитися середньовічним танцям і поринути в серце романтичної доби лицарства, відвідавши табір реконструкторів.

За його словами, відтворюватимуть атмосферу середньовічної Західної Європи «Рота Святого Андрія», «Наварра», «Рота землі Майсен», «Кантон Тун», «Рота Святого Маврікія» та інші військово-історичні клуби з України, Росії та Білорусі.

Метою фестивалю є те, щоб глядачі відчули весь смак епохи XV століття.

«Лицарі, про яких завжди мріють жінки та прекрасні дами, заради яких мужні чоловіки йшли на подвиги, вишукане вбрання та манери, майстер-класи від театру-студії старовинного танцю «Джойссанс» (Україна) – програма дводенного гостювання Західної Європи в Київській Русі обіцяє бути насиченою», – каже В.ЯНЧЕНКО.

Історик, кандидат історичних наук, письменник та співорганізатор фестивалю «Битва XV століття» Андрій КУРКІН вважає, що захід матиме певний культурний вплив на суспільство: «Занурення у лицарську епоху – це занурення у казку, у романи Вальтера Скотта. Це повернення у дитинство, коли ми всі мріємо і віримо у те, що мрії обов’язково здійсняться», – запевняє він.

Довідка УНІАН. «Парк Київська Русь» – Центр культури та історії. Створюється в с. Копачів Обухівського району Київської області. Головна мета: відтворення в масштабі 1:1 Дитинця-Кремля Києва V-XIII ст. Загальна площа Парку – 50 га. Територія Дитинця – 10 га.

Дістатися Парку можна маршрутками від станції метро «Видубичі» (зупинка біля «Фуршету»). Вартість проїзду – 20 грн. Вартість вхідного квитка на фестиваль «Битва XV століття» – 60 грн. для дорослих, 40 грн. – для пенсіонерів, школярів, студентів. Для дітей до 7 років вхід безкоштовний.