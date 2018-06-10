Податковий кодекс Азарова позбавляє українців права на книжку

Уряд знову хоче обкласти вітчизняне книговидавництво ПДВ, не роблячи виключення навіть для підручників, словниками та дитячих видань.

Завдяки Ксенії Ляпіній, яка оприлюднила „таємний” текст нового Податкового кодексу, ми змогли довідатися, які сюрпризи приготував книговидавцям старовинний „друг” української книжки пан Азаров.

Стаття 19 розділу 5 цього проекту , яка містить перелік товарів і послуг, звільнених від ПДВ, не згадує про книжки, брошури, журнали та газети. Ба навіть підручники, які друкуються державним коштом, не увійшли до списку „помилуваних” новою владою.

Отже, у разі прийняття Податкового кодексу, українські книговидавці будуть повністю позбавлені податкових пільг .

Уряд Азарова повторює дії уряду Януковича 2004 року, коли той ввів ПДВ і зупинив книговидавництво в країні.

До чого призведе подібна „новація”?

За одностайною думкою усіх фахівців та учасників ринку, оподаткування книжок викличе зупинку книговидання , як це вже було 2004-го року. Тепер одразу після того, як книжку відвантажили до книгарні, держава вимагатиме сплати ПДВ. А обертаємість книжок складає півроку і більше – а отже введення ПДВ зменшить і без того невеликий запас грошей у видавців, зупинить видання нових книжок.

Крім того введення ПДВ збільшить ціни на вітчизняні книжки . Великі ціни на книжкову продукцію давно вже стали предметом уваги громадськості та преси. Але ціни на ринку диктують головним чином російські видавці. Українським видавництвам досі вдавалося виживати за рахунок зменшення ціни. Введення податку призведе до подорожчання вітчизняних книжок на 15-20%, що вдарить по кишені читачів, при тому що ціна на імпортні книжки не зміниться.

Введення ПДВ знищить невеличкі українські видавництва, які переважно видають культурологічну, етнографічну, наукову, інтелектуальну літературу, а отже це завдасть удару по всій українській культурі.

Азаров та Янукович вже мають досвід антикнижкової війни. Нагадаємо, що 2004 року уряд Януковича вже ввів ПДВ на книжки, в результаті чого на півроку було практично зупинено галузь, і книжники змогли відновитися тільки за півтора роки. Тоді Верховна Рада зупинила цих варварів. Чи зупинить зараз?

Отже результат подібних дій добре відомий уряду , а значить книговбивство є свідомим актом.

За свій „подвиг” 2004 року Микола Азаров і Віктор Янукович були визнані «ворогами української культури».

Для довідки: пільгу з ПДВ українська книжка отримала 1998 року, і саме тоді почалося зростання галузі, цей рік фактично став роком народження вітчизняного книжкового продукту. Введення пільги з ПДВ зупинило лавиноподібне зменшення виробництва в Україні і дало вітчизняним видавцям можливість вижити в нових ринкових умовах. Уже в 2000 році наклади книжок виросли вдвічі.

Введення у 2003 році пільги з податку на прибуток дало новий поштовх для зростання ринку. Аналіз статистики показує, що українські видавці почали вкладати звільнені від податків кошти в створення нових книжок і до початку 2004 року номенклатура вітчизняних книжок збільшилася майже до 15 тисяч назв.

На жаль, зазначається у повідомленні, „ініціатива” уряду Януковича зупинила цю позитивну тенденцію. Піврічна зупинка галузі далася взнаки – і кількість виданих книжок почала зростати тільки 2007 року – до 18 тисяч назв. 2009-го року вже було видано 22 тисячі назв – це попри те, що галузь знаходиться під тиском кризи.

Українські книжки стали постійно перемагати на міжнародних конкурсах, українські письменники знайшли дорогу до читачів і стали перекладатися за кордоном.

А от тепер книговидання вирішили вбити остаточно.

Закликаємо всі політичні сили, незалежно від своїх уподобань, згадати про існування книжки.

Шановні політики!

У вас є діти. У вас є онуки. Невже ви хочете, щоб вони виросли гопниками, які, окрім пива і футболу, не цікавляться нічим?

Спроба наповнити бюджет за рахунок книжок вже провалилася 2004 року? Нащо ж наступати на ті самі граблі?

Зупиніть книгожерів з Уряду і захистіть право своїх дітей від гопників, від економіки.

Ви не можете відняти у своїх нащадків ПРАВО НА КНИЖКУ!

Брати Капранови

(в умовах, коли більшість колег у відпустках, ми взяли на себе сміливість говорити від імені усіх книговидавців – адже знаємо їхню позицію).