Прощання з Юрієм Іллєнком відбудеться в Будинку вчителя

Прощання з видатним українським кінорежисером Юрієм Іллєнком відбудеться у п’ятницю, 18 червня 2010 року, у київському Будинку вчителя (вул. Володимирська, 57) з 9 до 11.30.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Відправа розпочнеться о 13.00 у Патріаршому кафедральному соборі ім. св. Володимира (бульвар Шевченка, 20).

Ю.Іллєнко буде похований у селі Прохорівка Черкаської області.

Як повідомляв УНІАН, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Ю.Іллєнко пішов з життя 15 червня.

Він був оператором стрічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", режисером фільмів "Криниця для спраглих", "Вечір напередодні Івана Купала", "Білий птах з чорною ознакою", "Мріяти і жити", "Молитва за гетьмана Мазепу" та багатьох інших.