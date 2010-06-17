Безруков відмовився зніматися в "Бригаді-2"

Творча група серіалу "Бригада" приступила до зйомок продовження цієї картини. На сьогоднішній день фінансове питання вирішено й робота над проектом почалася, йде кастинг.

Сюжет сценарію поки тримається в таємниці. Проте вже відомо, що на перший план, швидше за все, вийдуть діти колишніх героїв. У картині будуть задіяні як уже відомі актори, так і нові імена. Але як розповів "КП" продюсер проекту Олександр Іншаков, "Бригада-2" стане не серіалом, а повнометражним фільмом, який вийде на екрани країни, а також буде показаний по телебаченню.

Бюджет нового фільму невеликий – близько 5 млн. доларів. Це пов`язано з тим, що, за словами продюсера, "зараз стало складно відбивати гроші – важко зібрати глядачів на прокат". Але цей бюджет творці картини упевнені, що "за всіма розкладами відіб`ємо".

Щодо головних героїв, то вже одержано згоду на зйомки в продовженні "Бригади" актриси Катерини Гусевої. Вона зіграє свою героїню – Ольгу Бєлову. Її роль пройде через весь фільм, проте чи буде вона заміжньою жінкою чи вдовою, поки невідомо. Річ у тому, що актор Сергій Безруков категорично відмовляється грати свого персонажа Сашу Бєлого.

Видання з посиланням на свої джерела пише, що Безруков раніше заявляв, що може зніматися в проектах кінокомпанії Олександра Іншакова тільки за гонорар у 25 тисяч доларів за знімальний день. Таким чином його участь у "Бригаді-2" за кількстю знімальних днів коштувала б більше мільйона доларів. Для порівняння "КП" наводить розцінки за день зйомок таких зірок кіно, як Костянтин Хабенський і Олег Меньшиков. Їхній гонорар – 11 тисяч доларів на день.

Утім, продюсер Іншаков усе ще сподівається привернути актора хоч би для зйомок в епізоді. "Серіал "Бригада" зробив з цього актора зірку. І не дуже красиво підводити друзів", – зазначив Іншаков, згадавши, що "коли в актора запалюється зірка в лобі – це не здорово".

Сам Сергій Безруков у інтерв`ю "КП" заявив, що не дав згоди на зйомки в продовженні серіалу і не погодиться "за жодні мільйони". "За жодні гонорари не зніматимуся. Гонорари такі, сякі, які завгодно можуть бути, але я в цю тему не повернуся. Я не хочу. Я поважаю Олександра Івановича Іншакова, але мені ця тема нецікава... Категорично ні. Категорично! За жодні гонорари!" – заявив Безруков.

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