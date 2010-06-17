ФБР заявляє, що Монро і Сінатра брали участь у оргіях з Кеннеді

35-го президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді та його братів звинувачували в участі в оргіях разом з актрисою Мерілін Монро і легендою джазу Френком Сінатрою, стверджує The Daily Mail, посилаючись на розсекречене досьє ФБР на Едварда Кеннеді.

"З чуток, мафії стало відомо, що Джон Ф.Кеннеді та його брати Роберт і Едвард бували на оргіях в нью-йоркському готелі", - пише журналіст Девід Гарднер.

Там же були присутні Сінатра, актори Семмі Девіс-мол. і Пітер Лоуфорд, а також дружина Лоуфорда Патріція Кеннеді, сестра Джона, Роберта і Едварда.

"За словами інформатора, мафія хотіла, щоб жінок, яких надали якісь партнери Сінатри, спіймали за компрометуючих обставин з Робертом і Едвардом Кеннеді, а також з Лоуфордом", - пише видання.

Оргії ймовірно відбувалися в апартаментах Кеннеді в готелі Carlyle на Манхеттені, де, за деякими даними, президент провів багато ночей з Монро, зокрема і ніч після її виступу на святкуванні його 45-річчя, де Монро так сексуально заспівала свою знамениту "Happy Birthday, Mr. President".

Інформатор, названий в донесенні "надійним", стверджував, що мафія хотіла обмовити Роберта Кеннеді, оскільки при перебуванні генпрокурором США він оголосив війну організованій злочинності. Донесення надійшло тільки в липні 1965 року, через два роки після вбивства президента, і ФБР не провело розслідування, оскільки визнало інформацію недостовірною.

Gazeta.ua