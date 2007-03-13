Чорновіл: Через гермафродитів на нас дивитимуться, як на повних ідіотів
Чорновіл проти Сердючки
Народний депутат України від фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл вважає, що виступ Вєрки Сердючки на “Євробаченні” зганьбить Україну.
“Це буде перше “Євробачення” за останні роки, яке я не дивитимуся, тому що такої ганьби мені особисто відверто не хочеться. Я свого часу переживав і за Руслану, і за Тіну Кароль, коли вони виступали. Я, може, зловтішався до певної міри, коли програвала з тріском ця група “Ґринджоли”. Але в даному випадку я просто не дивитимуся, тому що це вже якийсь момент певної національної ганьби, коли раптом маргінальна периферійна частина жлобської аудиторії одержує відображення на такому міжнародному форумі”, - зазначив нардеп.
Чорновіл не думає, що є якесь майбутнє у такої кандидатури, як Сердючка. “Я думаю, що деякі з наших великомудрих експертів, надивившись на “гарячих фінських хлопців” в образі монстрів, так і не зрозуміли, що є субкультура, і є псевдокультура. Ці всі монстри – це певний елемент субкультури. Він має право на життя, і він існує. А всякі там гермафродити – це ніколи ніде ніким нормально не сприймалося. Тому я думаю, що це буде елементом серйозної ганьби, і на нас дивитимуться у світі, як на круглих ідіотів”, - додав він.
Письменник і журналіст Олесь Бузина позитивно ставиться до кандидатури Сердючки. “Мені подобається кандидатура Данилка, тому що нарешті послали найпопулярнішого. Чи є у нього шанси перемогти – це покаже тільки “Євробачення”. Це непередбачувана лотерея. Шанси увійти до трійки, я думаю, у нього є стовідсоткові. Ось кажуть, що минулого року перемогли такі мудаки, як “Лорді”, тому цього року обов`язково повинен перемогти такий комік, як Сердючка”, - сказав Бузина.
Роман Костюк, музикант, групи “Ґринджоли”, бачить у кандидатурі Вєрки Сердючки суцільний позитив.
“Я ставлюся до цього цілком позитивно, тому що вибір кандидатури Вєрки Сердючки, як претендента саме на цей конкурс є найбільш правильним. Конкурс “Євробачення” - це так званий карнавал або шоу-програма, де, щоб стати переможцем, потрібно показати найбільш яскраве шоу. Хто покаже найбільш вдалий з погляду клоунади номер, той і перемагає. Саме Вєрка Сердючка, на мій погляд, і є кращим клоуном на українській естраді”, - прокоментував співак і додав: “Для деяких фахівців не секрет, що конкурс “Євробачення” - це, в першу чергу, свято геїв Європи. Просто про це в Україні ніхто не хоче говорити. Тому навіть сам імідж, що хлопець переодягається у жінку, так би мовити, позиціонування Вєрки Сердючки, як трансвестита – це додатковий плюс до її перемоги”.
Музикант вважає, що саме образ клоуна запам`ятається усій Європі. “Вєрка Сердючка, якраз номер один у цьому списку артистів, які в Україні мають кращу шоу-программу. Я вважаю, що ми не ганьбимо Україну. Ми навпаки даємо те, що потрібно для “Євробачення”. Ми показуємо, що в Україні є продукт, який гідний бути представленим на “Євробаченні”. Це Вєрка Сердючка”, - додав він.
За матеріалами ForUm