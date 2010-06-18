Священик у Львові видав книжку «Секс, якого не знаєте»

Релігійне видавництво «Свічадо» шокує читачів новою книжкою – «Секс, якого не знаєте» отця Ксаверія Кнотца.

«Релігійне видавництво «Свічадо» видало таку книжку, – кажуть у видавництві, – бо тема сексуальних стосунків у подружжі є дуже актуальною. І створений стереотип буцімто християни (віруючі) не можуть отримати 100% задоволення від секусуальних стосунків, бо це гріх, є просто звичайнісіньким міфом».

Як говорять видавці: хтось запитує: «А що Богові до мого сексу?». Створюючи чоловіка та жінку і обдаровуючи їх здатністю виражати любов мовою тіла, Бог хотів, щоб люди були щасливі у подружжі, стаючи «одним тілом». Утім мета статевого життя полягає не лише в отриманні насолоди, а в творенні зв’язку, пережитті єдності та в інтимній зустрічі двох люблячих осіб.

Усі міфи просто та переконливо спростовує душпастир подружніх пар о.Ксаверій Кноц і стверджує, що Бог не підглядає за нами в спальні, Він хоче, аби сексуальне життя подружньої пари було гармонійним і яскравим. Ця книжка є підсумком багаторічної праці й водночас спробою донести до ширшого кола зацікавлених осіб євангельське навчання про любов Бога, який створив людину для щастя і вказує їй шлях реалізації подружнього покликання.

Книжка відповідає на такі запитання: Що можна, а що заборонено Церквою? Чи може бути близькість між чоловіком та дружиною 365 днів у році? Який він, секс по-християнськи?

***Ксаверій Кнотц – (1965 р. н.), священик, належить до ордену Менших Братів Капуцинів, доктор пасторального богослов’я, реколекціоніст, душпастир подружніх пар, головний редактор порталу «Szansa spotkania» .

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