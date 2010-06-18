Звернення до Януковича не допомогло: "ГогольFest" позбувся приміщення

Цього року "ГогольFest", що традиційно проходив у київському музейному комплексі "Мистецький арсенал", позбувся приміщення. У зв`язку з цим із заявленої раніше обширної програми відбудуться тільки спільні перформанси театрів "La Fura dels Baus" і "Дах" на площі Незалежності, 16 спектаклів Українського театрального шоукейса і презентація проекту "Лабораторія сучасної драми".

Як повідомляє прес-служба фестивалю, нове керівництво "Мистецького арсеналу", призначене після виборів президента, анулювало всі попередні домовленості й запланувало масштабний ремонт з липня 2010 року. Організатори фестивалю, яким повідомили про це в кінці травня, поводилися з відкритим листом до Віктора Януковича з проханням відкласти ремонт, щоб не допустити зриву міжнародного заходу, проте їхній заклик залишився без відповіді.

"Водночас ми почали шукати інші приміщення для проведення фестивалю. На жаль, жоден з розглянутих нами майданчиків не відповідав вимогам фестивалю, або був недоступний для оренди. Враховуючи відсутність альтернативних майданчиків і те, що до початку фестивалю залишилося небагато часу – більше двох місяців, а також той факт, що більшість фестивальних проектів цього року планувалися спеціально для приміщення "Арсеналу", ми не бачимо реальної можливості провести фестиваль у повному об`ємі в заплановані терміни", – зазначили в команді "ГогольFest", висловив при цьому надію, що наступного року, як і обіцяє нове керівництво "Мистецького арсеналу", фестиваль відбудеться.

Нагадаємо, цього року фестиваль повинен був проходити одночасно в шести містах – Києві, Харкові, Львові, Дніпропетровську, Севастополі та Одесі. Офіційне відкриття фестивалю відбудеться 4 вересня на площі Незалежності.

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