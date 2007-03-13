Відомий кутюр’є Пако Рабанн приїхав у Київ

Кутюр’є був почесним гостем на показі молодої дизайнерки Вероніки Жанві.

Сенсаційний приїзд французького кутюр`є Пако Рабанна на показ українського дизайнера Вероніки Жанві сколихнув українську столицю. "Мода не має меж і національності", - вважає він.

А ось національні костюми сьогодні мають шалений попит у всьому світі. Українську вишиванку залюбки вдягають навіть парижанки. “Етноманія” – нова колекція Жанві, де кімоно, іспанські волани та вишиванка представлені в незвичайному вигляді.

Зокрема, Пако Рабанн зазначив: "Весь світ знає українські вишиванки, навіть Жан Поль Готьє шість місяців тому представляв українську колекцію, так і назвав "Українська колекція". Ця країна має таланти".

Ця колекція має підкорити світ, вважає метр світової моди. Вона відтворює етнічні мотиви національних костюмів різних країн. Іспанські волани та мережива, поєднані з міні-спідничками й корсетом, тонкий китайський шовк зі шкірою, а складна українська вишивка на оксамиті довершує усю колекцію.

Рабанн і Жанві планують співпрацювати у майбутньому. Модельєр прибув до української столиці лише на три дні.