"Сімейний нарис" Марка Твена продали за чверть мільйона доларів

Раніше невідомий рукопис Марка Твена проданий на аукціоні, що пройшов 17 червня в Нью-Йорку, за 242,5 тисяч доларів, повідомляється на сайті дому Sotheby`s, що організував торги.

Рукопис, що складається з 65 сторінок, включає короткі розповіді та есе про молоді роки письменника, озаглавлений "Сімейний нарис" (The Family Sketch) і присвячений дочці Марка Твена - Сюзі, котра померла у віці 24 років від менінгіту.

До початку торгів "Сімейний нарис" улаштовувачі аукціону розраховували продати за 120-160 тисяч доларів США. Ім`я нового власника раритету поки не розголошується.

"Сімейний нарис" входив в колекцію документів, що належала відомому американському журналісту та філантропу Джеймсу Коплі. Колекція Коллі, виставлена на торги, окрім рукописів Марка Твена включала листи Марії Кюрі, Альберта Ейнштена, Чарльза Діккенса, Махатми Ганді та інших видатних людей. Усього на аукціон було виставлено 556 лотів, за які під час торгів вдалося виручити в цілому більше 2 мільйонів 210 тисяч доларів.

Gazeta.ua