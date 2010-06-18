Пішов з життя португальський письменник Жозе Сарамаго

18 червня на острові Лансароте помер португальський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1998 року Жозе Сарамаго, передає Diario Digital. Йому було 87 років. Серед найвідоміших творів письменника – романи "Євангеліє від Ісуса", "Перебої в смерті", "Який піднявся з землі", "Спогади про монастир", "Кам`яний пліт".

Сарамаго народився в селянській родині, проте в трирічному віці його сім`я перебралася до Лісабона, з яким було пов`язано практично все життя письменника. Його перша книга була опублікована в 1947 році, проте потім Сарамаго нічого не видавав до 1966 року; критики зазначали, що літературний талант прийшов до нього пізно. Сарамаго працював журналістом, писав про політику, а жити виключно за рахунок літературної праці почав у 1976 році, у 54-річному віці.

Перший гучний успіх прийшов до прозаїка в 1980 році з тим, що "Який піднявся з землі", за загальним визнанням – його першим великим романом. Два роки опісля успіх закріпили "Спогади про монастир". У 1991 році вийшла книга "Євангеліє від Ісуса", що принесла своєму творцеві ще й скандальну славу. У ній був запропонований альтернативний погляд на євангельську історію; на книгу наклали свій відбиток ліві погляди письменника.

Португальська влада піддали роман цензурі, після чого Сарамаго покинув Португалію і переселився до Іспанії, на Канарські острови. Негативні відгуки з боку християн і іудеїв одержували й подальші книги письменника, зокрема – його останній роман "Каїн", що вийшов у 2009 році. Крім того, Сарамаго відкрито засуджував дії Ізраїлю в Палестині, а в 2009 році балотувався в Європарламент від Португальської комуністичної партії.

Lenta.ru