Ukrainian Fashion Week стартує в Україні

З 14 по 20 березня 2007 року в Києві відбуватиметься 20-й ювілейний Український Тиждень прет-а-порте (Ukrainian Fashion Week), який є професійною акцією національного масштабу, що повністю відповідає формату європейських тижнів моди. Місце проведення заходу - концертно-виставковий павільйон "Альта Експо" ТК "Альта Центр".

2007 рік став ювілейним для української моди. Адже окрім 20-го ювілейного показу колекцій, восени цього року виповниться 10 років від дня заснування Тижня Моди в Україні. Такою стабільною історією проведення не може похвалитися жоден fashion-захід на теренах пострадянського простору. Окрім стабільності проведення, європейським визнанням на шпальтах Collezioni та в ефірі FTV, Український Тиждень моди найголовнішим для себе може вважати зміни у сприйнятті країни. Адже тепер Україна асоціюватиметься ще й з Модою високого рівня: колекціями європейського рівня, світськістю події, тисячами людей, що одягаються сучасно й модно в українські лейбли.

Відкриє показ Лілія Пустовіт з новою колекцією осінь-зима 2007-2008. Потім протягом семи днів свої нові роботи будуть демонструвати старожили вітчизняної фешн-індустрії: Оксана Караванська, Роксолана Богуцька, Анна Бублик, Анна Бабенко, Андре Тан, Діана Дорожкіна та багато інших. Окрім того, свої модні витвори продемонструють модельєри, запрошені на Тиждень моди, як гості. Серед них - Автанділ Цквінтінідзе з Грузії, Світлана Тєгін з Росії та Аннет Горц з Німеччини.

19 березня в павільйоні Альта-Експо відбуватимуться покази молодих дизайнерів проекту "Fresh Fashion", який був заснований у жовтні 2006 року, і надав можливість сповна заявити про себе вже досить відомим дизайнерам, чий бізнес перебуває на самому початку. Це Анна Сосновська, Марія Лосєва, Юстина Могиляк, Олександр Очеретний, Ілона Куц, Світлана Бевза. Також буде показано колекцію Олексія Залевського “Fashion AID”, прем’єрний показ якої пройшов за участю Віл-інфікованих моделей.

Поява в офіційному графіку Тижня окремого дня чоловічої моди “Man`s fashion day” зробила причетними до модних процесів тисячі чоловіків країни, чиє право на елегантність і модність захищають колекції дизайнерів. Показ чоловічої колекції організатори залишили на останній день показів – 20 березня – і вона відбудеться за участю студії “Квартал-95”, які підготували колекцію для чоловіків спільно з модельєром Христиною Бобковою. Також цього дня буде показано колекції Фелікса Родіонова, Тетяни Гостроверхої та Віктора Завадського, а також Олександра Гапчука.

У березні 2007 року Ukrainian Fashion Week представить країні 48 колекцій. Усі покази ювілейного Тижня моди будуть транслюватися в прямому ефірі музичного каналу “М1”.

Поєднання таланту дизайнерів-учасників Ukrainian Fashion Week, професіоналізму організаторів і взаєморозуміння між партнерами дає можливість розвивати безпрецедентний захід не тільки, як частину суспільного, культурного та світського життя України, а й покращити інвестиційний клімат вітчизняної fashion-індустрії.