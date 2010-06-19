Відбудеться благодійний етнофестиваль «Трипільські зорі»

Третій благодійний етнофестиваль «Трипільські зорі» відбудеться в Черкасах 26-27 червня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, під час фестивалю охочі зможуть взяти участь у майстер-класах із гончарства, вишивки, народних танців, гри на сопілці, виготовленні ляльок-мотанок, витинанок, лозоплетінні, виготовленні оберегів, малюванні по склу.

Окрім лендарту, екологічного BodyArt-шоу, кольорового фаєр-шоу на воді відбудеться ще й бойове – у виконанні козаків, а вночі можна буде побачити перфоменс єдиного в Україні театру тіней зі Львова.

Всі відвідувачі матимуть змогу відпочити на снопах сіна в чайній, послухати народні оповідки від казкарика, скуштувати справжнього борщу, вареників й інші українські страви, а також послухати виступи відомих у цьому напрямку культури музичних гуртів з різних міст України та хедлайнерів фестивалю.

Зібрані кошти та іграшки організатори фестивалю обіцяють віддати до школи-інтернату, яка найбільше потребує допомоги.