У Сумах вирішили поставити пам'ятник... цукру

У Сумах на засіданні містобудівної ради затверджено проект пам`ятника цукру, який з ініціативи міського голови Геннадія МІНАЄВА планують встановити в обласному центрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, конкурс проектів виграли двоє сумських скульпторів - Віктор ДОВГОЛЮК та Олексій ШЕВЧЕНКО. Останній з них вже є автором двох робіт, що прикрашають центр міста. Це - «Пам`ятник студентам» у сквері Тараса Шевченка та пам`ятний знак «Сумка» на пішохідній вулиці Воскресенській.

Проект-переможець - це модуль сходинок у формі кубиків рафінованого цукру, що по спіралі ведуть на вершину постаменту.

«Спіраль символізує поштовх до постійного розвитку та вселяє надію на відродження цукрової індустрії в Сумах», – говорять автори проекту.

Пам`ятник цукру планують встановити на Покровській площі, а навколо нього розбити Алею видатних сумчан, зусиллями яких були побудовані Суми. Для реалізації цього проекту планується залучити спонсорів та меценатів.

Відкрити пам`ятник організатор конкурсу – Сумська міськрада – планує вже цього року до Дня міста, що відзначається на початку вересня.