У Словаччині побачать прикарпатські писанки

“Карпатська писанка –2007”

15-18 березня у місті Гуменному (Словацька Республіка) відбудеться XV міжнародна виставка писанок “Карпатська писанка –2007”, у якій візьме участь делегація Івано-Франківщини. Писанкарство Прикарпаття представлятиме у Словаччині начальник головного управління туризму і культури ОДА Володимир Федорак. У складі делегації-генеральний директор обласного телебачення "Галичина", депутат обласної ради Ольга Бабій.

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