У Вінниці - справжнє козацьке свято

У Вінниці 19-20 червня відбувається Міжнародний козацький фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь-2010».

Як передає кореспондент УНІАН, організатором свята виступив Вінницький козацький полк імені Івана Богуна. Учасники фестивалю - гості з Польщі, Болгарії, Білорусі та інших країн. Серед запрошених - президент федерації України з бойового спасу Олександр ПРИТУЛА, президент федерації України з гирьового спорту Юрій ЩЕРБИНА, клуб історичної реконструкції Львова товариство «Кіш».

За словами отамана Вінницького козацького полку ім. І.Богуна Володимира ВОЛОВОДЮКА, за основу свята взято козацьку модель суспільного устрою: кожен регіон буде представлений своєю козацькою сотнею, які разом утворюють поселення на зразок Запорізької Січі.

Представники сучасної козацької громади з різних куточків країни побудують курінь і відновлять всі правові, культурні та побутові звичаї Січі і продемонструють козацьку зброю в дії, а також запропонують безкоштовні майстер-класи з бойового козацького мистецтва, духові практики.

Майстри народних ремесел розгорнули ярмарок безкоштовної школи з давнього і сучасного декоративно-прикладного мистецтва: вишивка, витинанка, гончарство, ковальство, бісероплетіння та інше. Відбудуться також майстер-класи ходіння по вогню, пізнання корисних і цілющих властивостей рослин, бджільництва, хатка-йоги, горлового співу, народного масажу, ігри та виготовлення автентичних музичних інструментів, а також будуть проведені окремі майстер-класи для дітей, зокрема з арт - і пісочної терапії.

Під час фестивалю виступлять українські етно-групи та народні колективи, буде розгорнуто експрес-школу народного танцю та гри на народних інструментах, кінні прогулянки, сплави Бугом, а також екскурсії по місту для гостей свята.

Центральною частиною фестивалю стане Купальське дійство з відтворення стародавнього звичаю видобутку живого вогню методом тертя дерева.