Музей у Переяслав-Хмельницькому пережив два підпали за один день
10:45, 21 червня 2010Культура
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Жертв і постраждалих немає
У неділю ввечері в Переяслав-Хмельницькому Київської області на території музею архітектури та побуту Національного історико-етнографічного заповідника „Переяслав” у будівлі гончара та церковній сторожці виникали пожежі.
Жертв і постраждалих немає, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
Підрозділами Державної пожежної охорони МНС обидві пожежі було ліквідовано. Причина пожеж - підпал. За фактом подій правоохоронні органи проводять розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.
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