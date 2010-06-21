Музей у Переяслав-Хмельницькому пережив два підпали за один день

У неділю ввечері в Переяслав-Хмельницькому Київської області на території музею архітектури та побуту Національного історико-етнографічного заповідника „Переяслав” у будівлі гончара та церковній сторожці виникали пожежі.

Жертв і постраждалих немає, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Підрозділами Державної пожежної охорони МНС обидві пожежі було ліквідовано. Причина пожеж - підпал. За фактом подій правоохоронні органи проводять розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.