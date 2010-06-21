Столиця може втратити 11 архітектурних пам'ятників

В Управлінні охорони культурної спадщини підрахували, що 11 архітектурних об`єктів Києва можуть руйнуватися, якщо їх найближчим часом не відреставрувати.

Як передає телеканал "1+1", зокрема, пам`ятник княгині Ользі може розвалитися, не дивлячись на те, що зведений лише п`ятнадцять років тому. Мармурова скульптура давно не бачила капітальної реставрації. Погано перезимувала і важко переносить вихлопні гази.

Крім того, пам`ятник Богдану Хмельницькому також дошкуляють вихлопам газів. На шапці гетьмана вже починає відпадати пір`я.

Пам`ятник рівноапостольному князеві Володимиру колись трохи не втратив медальйон, але його в останню мить прикрутили. Тепер існує загроза, що відвалиться решту деталей і частин пам`ятника. Останній раз пам`ятник реставрували в 1953 році.

Монумент Незалежності коштує всього десяток років, але теж "відчуває себе погано". Монумент роз`їдають гази й вода, а це приводить до виникнення іржі металевих конструкцій.

У цілому, одинадцять пам`ятників стоять у черзі на першочергову реставрацію. У міському бюджеті на їх порятунок виділили 21 мільйон гривень, проте не дали. Сказали, що на культурну спадщину гроші підуть, якщо залишаться після виплати зарплат і комунальних послуг.

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