Рутгер Хауер завітає до Одеси

В Україну завітає відомий нідерландський актор Рутгер Хауер.

Зірка світового кіно стане спеціальним гостем Одеського міжнародного кінофестивалю, пише "Комсомольська правда в Україні".

В Одесі Рутгер буде не лише почесним гостем, а ще й дасть майстер-класи.

Викладацький досвід зірка фільмів "Достукатися до небес" та "Леді-яструб" уже має. У Роттердамі в Рутгера є власна кіношкола "Rutger Hauer Filmfactory".

Окрім того, в Одесу також приїдуть зірки з найближчого закордоння: російські актори Володимир Машков та Еммануїл Віторган, режисери Петро Тодоровський та Станіслав Говорухін.

Кінофестиваль триватиме 9 днів. Впродовж цього часу буде продемонстровано близько 100 фільмів, а 16 стрічок змагатимуться за головний приз - 15 000 доларів та статуетку "Золотой Дюк".

Відкриття та закриття кінофестивалю пройду в Одеській національній опері. На 17-те липня заплановане грандіозне шоу на Потьомкінських сходах, що включає в себе показ стрічки "Броненосець "Потьомкін" під музику живого оркестру.

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