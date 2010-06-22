Помер автор фільму "Любов і голуби"

Пішов з життя сценарист Володимир Гуркін.

У понеділок на 59-му життя році помер російський актор, драматург і сценарист Володимир Гуркін.

Фільм за його сценарієм "Любов і голуби" зробив його знаменитим, а разом з тим країна дізналася про невеликий сибірському містечку Черемхово, звідки родом був автор сценарію.

Рак легенів лікарі діагностували Гуркіну ще в минулому році. А останнім часом сценарист перебував під спостереженням іркутських онкологів.

Володимир Гуркін помер в реанімації Іркутського обласного онкологічного диспансеру, пише "Комсомольская правда".

У 1971 році Гуркін закінчив акторський факультет Іркутського театрального училища. Працював в Іркутському театрі юного глядача, Амурському обласному театрі драми (Благовєщенськ). У 1976-1983 роках грав на сцені Омського академічного театру драми.

П`єсу Гуркіна "Любов і голуби" було поставлено на сцені Омського театру драми в 1982-му році. За шість років спектакль пройшов 228 разів. У 1984-му році режисер Володимир Меньшов зняв однойменний фільм, який користувався великим успіхом у глядачів. У 2005-му році Омський театр драми поставив п`єсу Гуркіна "Весела вода печалі".

З 1983-го року Гуркін жив у Москві. Працював у театрі "Современник", з 1993-го року в МХАТі імені Чехова.

Українська правда