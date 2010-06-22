На Волині знайшли вежу польського короля Казимира

Археологи під час розкопок у Володимирі-Волинському, що на Волині, натрапили на фундамент замкової вежі часів короля Казимира, – повідомили ЗІКу в прес-центрі ДП «Волинські старожитності».

Дослідники розкопують городище, де в стародавні часи був дитинець давньоруського Володимира. Там знайдено останки поляків, яких розстріляли енкаведисти. У глибших шарах виявлено з десяток давньоруських стріл, князівські булли, пізньосередньовічні монети, амфори та горщики.

Експедиція ДП «Волинські старожитності» досліджує ще одне місце – далі вивчають фундамент невідомої споруди XIV–XV століття на вулиці Драгоманова. Нині вже проведено всі підготовчі роботи для реконструкції монументальної споруди. Спільно з відомим дослідником давньоруської архітектури Юрієм Лукомським зі Львова знято плани фундаменту й розпочато розбирання споруди.