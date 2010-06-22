Нардепи хочуть заховати еротику в "герметичні" пакети

Депутати хочуть заборонити зовнішню рекламу еротичного та сексуального характеру.

Про такі зміни йдеться в законопроекті, зареєстрованому депутатами від БЮТ, НУНС та Партії регіонів.

"Зовнішня реклама (відкриті вітрини, щити на будинках, вулицях тощо), що містить тексти і (або) зображення сексуального чи еротичного характеру, забороняється", - сказано у документі.

Ним також пропонується дозволити розповсюдження друкованої продукції еротичного чи сексуального характеру поштою лише в непрозорій герметичній упаковці, а продаж еротичних друкованих видань - у герметичній упаковці.

"На обкладинці забороняється детальне зображення статевих органів", - сказано в проекті.

Крім того, законопроектом пропонується заборонити продаж продукції сексуального чи еротичного характеру, особам, які не досягли 16, а в окремих випадках 18 років, а також залучення неповнолітніх до продажу подібної продукції.

Також пропонується заборонити зовнішню рекламу еротичного характеру.

Крім цього, передбачається заборона використання в еротичній рекламі неповнолітніх та проведення видовищних заходів сексуального характеру.

Законопроект також пропонує внести зміни і у відеопрокат.

"Адміністрація організації, що публічно демонструє кіно-, аудіо-, відеопродукцію еротичного чи сексуального характеру, зобов`язана вказувати на афіші чи програмі передач категорію прокату відповідної продукції", - йдеться у законопроекті.

Українська правда