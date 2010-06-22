Автограф-сесія та презентація нових книг Олександра Ірванця

26 червня о 13.00 у "Книгарні № 1" (пр. Московський 10 б, м. Петрівка) відбудеться автограф-сесія відомого українського письменника й перекладача Олександра Ірванця.

Автор презентуватиме збірку віршів "Мій хрест", збірку оповідань "Загальний аналіз" та чергове перевидання роману "Рівне/Ровно".

Цього ж дня на 18.00 Олександр Ірванець завітає до Мистецької Платформи в рамках літературно-музичного вечора "Література на Сходах - 4".

Як повідомляють організатори, окрім Ірванця на четвертій "Літературі" виступлять молоді, але амбіційні та вже досить відомі в молодіжному середовищі поети та музиканти, Артем Полежака, Сергій Прилуцький (Білорусь), Олена Степаненко, Дмитро Лазуткін, Павло Коробчук, гурти "Наголос на Голос", "Артіш", бард Денис Кожухов та інші.

Захід почнеться о 17.00 за адресою вул. Михайла Грушевського 4-б (Європейська площа). Вхід вільний.

Мистецька Платформа привертає увагу громадськості до проблеми можливого знесення будівлі, де проводяться щотижневі мистецькі заходи.