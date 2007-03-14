Esthetic Education готують плацдарм для нового альбому

Esthetic Education оголосили назву свого нового повноформатного диску, реліз якого очікується у середині квітня. Пластинка вийде під титулом “Werewolf” (“Вервольф”) - за однойменною композицією з альбому. Не дивлячись на те, що в активі групи вже є два альбоми – “Face Reading” (2005) і концертний “Live At Ring” (2006) - саме “Вервольф” музиканти називають своїм першим “справжнім” альбомом.

“Перший альбом писався практично в домашніх умовах, на ноутбук, у вільний час. Тоді ми ще погано знали один одного і недуже розуміли, чого хочемо - нам просто хотілося робити якусь музику разом. Тому альбом вийшов сумбурним, дуже різним і за настроєм, і за наповненням....”, - говорять Esthetic Education. До роботи ж над новою пластинкою музиканти підійшли більш ніж відповідально. Диск навіть має свою концепцію: за словами басиста групи Юрія Хусточки, назва альбому відображає подвійну природу творчості Esthetic Education, його світлу і темну сторони. “Вервольф” якраз представляє ту саму “темну”.

“Альбом емоційний і похмурий, - говорить Хусточка. - Люди бояться цього слова. Але це просто означає, що він відображає ті сірі кольори, які оточують нас у нашому житті. Але в ньому є і світлі плями. Альбом витриманий в одному напрямі, що для нас досягнення - зазвичай з нас “лізе” дуже різна музика. Ми зробили зусилля, щоб записати таку цілісну пластинку”.

Запис диска проходив у Лондоні на студії Brick Lane (Sarm East), де свого часу працювали Queen (над своїм шедевром “A Night At the Opera”), Clash, Madonna і багато інших. Проте, студія відома не тільки зоряними клієнтами, але і своїм устаткуванням, що залишилося саме від Queen, - це винтажні інструменти, які вже ніде не знайдеш. “Мені пощастило грати на роялі, на якому Фреді Меркюрі грав “Bohemian Rapsody”, відчуття непередаване!” - говорить клавішник EE Діма Шуров.

Серед назв нових пісень, включених на альбом, наводяться “Regret”, “Crucify” і “Unbelievable”. На останню знятий відеокліп, режисером якого став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв. Ролик з`явиться у вітчизняному телевізійному ефірі в 20-х числах березня. Крім того, на диск увійде і переробка “Щедрика”, яка добре відома шанувальникам Esthetic Education за їхніми концертними виступами.

За матеріалами @MUSIC