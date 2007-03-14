Визначений склад учасників фестивалю “Іншамузика”

Визначився склад учасників фестивалю “Іншамузика”, який відбудеться в останні вихідні березня у київському клубі “Бінго”.

В огляді досягнень вітчизняної альтернативної музики візьмуть участь 15 українських колективів - як зоряного калібру, так і поки що маловідомих публіці. Представити слухачам нову "неформатну" сцену – і є головним завданням фестивалю “Іншамузика”.

24 березня на сцену “Бінго” вийдуть групи “ГАННА”,”Армада”, “Мерва”, “ТОЛ”, “Факультет”, Pins, Snuff і WN4WZ. Наступного дня естафету підхоплять “Абздольц”, “АтмАсфера”, “Борщ”, “...и Друг Мой Грузовик”, “Квадраджесіма”, Маракеш, Dollheads.

Події фестивалю будуть відображені на плівку для можливого подальшого видання на DVD. Режисером-постановником шоу виступить відомий кліпмейкер Віктор Прідувалов.

Початок виступів - 18-00. Вартість квитків: 50 грн (1 день), 90 грн (2 дні). Адреса клубу “Бінго” - пр. Перемоги, 112.