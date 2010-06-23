Пінчук увійшов до рейтингу найбільших колекціонерів світу

Авторитетний журнал про мистецтво ARTnews опублікував список 200 найвпливовіших колекціонерів за 2010 рік.

Про це повідомляє Корреспондент.net.

До списку, складеного за алфавітним порядком, потрапив український бізнесмен Віктор Пінчук, засновник київського центру сучасного мистецтва PinchukArtCentre і один з найвпливовіших людей у світі мистецтва.



Пінчук, статок якого український журнал Кореспондент оцінює в $ 3,1 млрд, збирає твори сучасного мистецтва.



Очолив топ-200 найвпливовіших колекціонерів російський мільярдер Роман Абрамович, який очолював список і минулого року. Абрамович, статки якого журнал Forbes оцінив в $ 11,2 млрд, також є поціновувачем сучасного мистецтва.



До першого десятку найвпливовіших людей за обсягом вкладень в арт-ринок також увійшли:



- власник LVMH Бернар Арно і його дружина Елен (спеціалізація - сучасне мистецтво);

- засновник Apollo Management Леон Блек з дружиною Деброй (спеціалізація - старі майстри, імпресіонізм, мистецтво XX-XXI століть, китайська скульптура);

- меценати Едіт і Ілай Броад (сучасне мистецтво);

- відомий трейдер Стівен Коен із дружиною Олександрою (імпресіонізм, мистецтво XX-XXI століть);

- співвласник найбільшого гонконзького ріелтера і пристрасний шанувальник Енді Уорхола Джозеф Лау, спадкоємець грецької судновласницький імперії Філіп Ніаркос (імпресіонізм, мистецтво XX-XXI століть);

- Франсуа Піно (сучасне мистецтво);

- Емілі і Мітчелл Рейлс (мистецтво XX-XXI століть);

- шейх Сауд Мухаммад Алі аль-Тані (давнину, старі майстри, мистецтво ісламського світу, сучасне мистецтво, архітектура, мінерали).

До розширеної версії списку з 200 персон увійшов ще цілий ряд відомих колекціонерів, приміром, британський композитор Ендрю Ллойд Веббер, художник Деміен Херст, рекламник Чарльз Саатчі, подружжя-модельєри Міуччіа Прада і Патріціо Бертеллі, князь Ліхтенштейну Ханс-Адам II із дружиною Марією.



З росіян - президент Онексім-Девелопмент Олег Байбаков разом із донькою Марією, які володіють московської галереєю Baibakov art projects.



ARTnews складають список на основі опитування колекціонерів, арт-дилерів, аукціоністів, директорів музеїв, кураторів та консультантів з 22 країн.



Експертам, зокрема, ставили питання про посткризовий стан арт-ринку, при якому Пікассо та Джакометті встановлювали рекорди на торгах. Арт-дилер Ніл Метцер, колишній голова підрозділу сучасного мистецтва Christie`s, зазначив, що зараз "мистецтво стало ринком, на який дивляться інші ринки, щоб дізнатися, на що дивляться найбагатші люди".

