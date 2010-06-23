Мілла Йовович знімається в новому фільмі Бекмамбетова

Голлівудська актриса Мілла Йовович прилетіла до Москви на зйомки романтичної комедії Лео Габріадзе Викрутаси. Продюсером фільму став Тимур Бекмамбетов.



Як повідомляє російське інтернет-видання Glomu.ru, Мілла Йовович говоритиме російською мовою, що полегшить порозуміння.



У фільмі також задіяні Іван Ургант і Костянтин Хабенський. Вони грають женихів, що претендують на серце героїні Йовович.



За словами прес-секретаря кінокомпанії Bazelevs Ірен Назарової, Йовович не висувала жодних особливих вимог для себе.



"Хороший готель і все", - розповіла Назарова. На майданчику Йовович веде себе теж демократично, "без зоряних закидонів".



Для Івана Урганта це перший досвід роботи з голлівудською зіркою в кіно, а Костянтину Хабенському вже пощастило грати разом з Анджеліною Джолі у фільмі Тімура Бекмамбетова Особливо небезпечний.



Після зйомок у Москві знімальна група разом з Міллою Йовович відлетить до Астани на кінофестиваль екшн-фільмів ASTANA, президентом якого є Тимур Бекмамбетов, повідомляє Glomu.ru.



Нагадаємо також, що Мілла Йовович зніметься в 3D-версії роману Олександра Дюма Три мушкетери. Режисером і продюсером фільму стане її чоловік Пол Андерсон, який зняв Обитель зла і Смертельну битву.



