Мілла Йовович знімається в новому фільмі Бекмамбетова

10:53, 23 червня 2010
Культура
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 Актриса прилетіла до Москви

 Голлівудська актриса Мілла Йовович прилетіла до Москви на зйомки романтичної комедії Лео Габріадзе Викрутаси. Продюсером фільму став Тимур Бекмамбетов.

Як повідомляє російське інтернет-видання Glomu.ru, Мілла Йовович говоритиме російською мовою, що полегшить порозуміння. 

У фільмі також задіяні Іван Ургант і Костянтин Хабенський. Вони грають женихів, що претендують на серце героїні Йовович. 

За словами прес-секретаря кінокомпанії Bazelevs Ірен Назарової, Йовович не висувала жодних особливих вимог для себе. 

"Хороший готель і все", - розповіла Назарова. На майданчику Йовович веде себе теж демократично, "без зоряних закидонів". 

Для Івана Урганта це перший досвід роботи з голлівудською зіркою в кіно, а Костянтину Хабенському вже пощастило грати разом з Анджеліною Джолі у фільмі Тімура Бекмамбетова Особливо небезпечний. 

Після зйомок у Москві знімальна група разом з Міллою Йовович відлетить до Астани на кінофестиваль екшн-фільмів ASTANA, президентом якого є Тимур Бекмамбетов, повідомляє Glomu.ru. 

Нагадаємо також, що Мілла Йовович зніметься в 3D-версії роману Олександра Дюма Три мушкетери. Режисером і продюсером фільму стане її чоловік Пол Андерсон, який зняв Обитель зла і Смертельну битву.

 

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