Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ високо оцінює рішення Ізраїлю про скасування візового режиму для громадян України і відзначає, що наша держава, вочевидь, зробить зустрічний крок.



Як повідомляє прес-служба Президента, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив вчора в інтерв’ю журналістам під час відвідування Національного заповідника «Хортиця» у Запоріжжі.



«Ми прагнули вирішити це питання, і це – перша ластівка. Безумовно, ми найближчим часом, скоріше за все – на наступному засіданні Кабінету міністрів, також приймемо таке рішення, яке буде ратифіковане у парламенті», – сказав нлава держави.



Президент нагадав, що Україна веде активні переговори щодо безвізового режиму з Європейською комісією. «Ми працюємо з Єврокомісією, щоб розпочати процедуру виконання Плану дій з надання Україні безвізового режиму», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.



На думку глави держави, Україна може отримати зазначений план дій у вересні.



Як повідомляв УНІАН, 20 червня Ізраїль ухвалив пропозицію міністрів туризму і закордонних справ про скасування візового режиму з Україною.



21 червня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН сказав, що МЗС сподівається завершити процедури щодо введення безвізового режиму з Ізраїлем до осені цього року.



За його словами, зараз МЗС України у співпраці з іншими профільними відомствами проводить роботу щодо підписання відповідного рішення, яке має бути затверджено Кабінетом міністрів.



О.ВОЛОШИН наголосив, після цього міністри закордонних справ України та Ізраїлю мають зустрітися та підписати відповідний документ.



За його словами, швидше за все, підписання відбудеться під час візиту міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА до Тель-Авіва.



Він також повідомив, що після підписання угоди уряди обох держав мають остаточно її затвердити, обмінятися нотами про завершення усіх процедур, і лише після цього угода про безвізовий режим між Україною і Ізраїлем набуде чинності.

