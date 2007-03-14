У Києві влаштували конкурс із читання віршів Шевченка

Конкурс із читання віршів великого поета влаштували в музеї Кобзаря у Києві. У ньому взяли участь фіналісти змагань з шкіл Києва.

Цінними подарунками та іншими заохоченнями - саме цим нагороджують переможців - хочуть долучити до творчості митця якомога більше молоді.

Через півтора століття після смерті поета його слова живуть і досі залишаються актуальними - переконані учасники конкурсу. 26 переможців шкільних змагань зібралися у музеї кобзаря, аби довести, що саме вони найкраще декламують Шевченка.

Щоб вразити журі, хтось вдається до акторської гри, хтось співає.

Усі учасники конкурсу заслуговують винагороди - кажуть організатори. Утім, оберуть лише трійку найкращих. Журі оцінюватиме не тільки можливості пам`яті, але й виконавську майстерність і сценічний образ.

Організатори переконані, що кожен з учасників - не просто декламатор віршів.

"Вони не просто читають. не просто хочуть взяти участь у конкурсі, де вони читають Шевченкові поезії, вони цим переймаються, вони, як особистості, які хочуть збагнути слово Шевченка", - зазначає співорганізатор конкурсу Тетяна Чайко.

Змагання з найкращого читання віршів Шевченка для музею кобзаря стали вже традиційними. Цього року їх проводять уже вшосте. Окрім грамот і цінних подарунків переможці ще й отримають примірник Кобзаря.