У Київ прийшла ”Білоруська весна”

14 - 25 березня у Києві пройде фестиваль “Білоруська весна”, присвячений річниці “білоруського майдану”, який має на меті привернути увагу української громадськості до проблем Білорусі. Організаторами фестивалю виступили учасники різних громадських організацій. Серед подій “Весни” - кінопокази, конференції, вуличні акції та вистави.

Фестиваль відкриється 14 березня українською прем’єрою документального фільму “Площа”, який розповідає про мінські події річної давнини, - розігнаний “білоруський майдан”. Фільм представить відомий білоруський кінорежисер Юрій Хащеватський. 87-хвилинна документальна стрічка розповідає про мінські акції громадського спротиву в березні 2006 року та у властивій автору іронічній манері змальовує дії білоруської влади. Перед випуском фільму, Юрій Хащеватський заявив, що “Площу” очікує доля іншого його фільму під назвою “Звичайний президент”: широке визнання, низка премій на міжнародних фестивалях, і в той же час – заборона до показу в Білорусі. Наразі прем’єрні клубні покази “Площі” вже відбулися у Естонії, Польщі та Сполучених Штатах.

Юрій Хащеватський починаючи з 1985 року зняв біля 30 фільмів, серед яких найбільший резонанс отримала гостра політична сатира “Звичаний президент” (1996) та фільм про чеченську війну “Кавказькі бранці” (2002).

У Києві 16 березня активісти проведуть традиційну акцію солідарності з тими, хто бореться за свободу і права людини в Білорусі. 19 березня пройде круглий стіл за участі представників українських громадських організацій, де вони визначаться із спільною стратегією у білоруському напрямку й дадуть оцінку державній політиці України у стосунках із Білоруссю. 25 березня відбудуться змагання із лижного бігу асфальтом на кубок Аляксандра Лукашенки, відомого прихильника і популяризатора цього мужнього виду спорту.

Події у Києві відбуватимуться паралельно подіям у Білорусі. Там 16 березня так само пройде акція солідарності, 19 - збереться Конгрес демократичних сил, 25 - буде проведена вулична акція на День Свободи, білоруське національне свято.

Також у рамках “Білоруської весни” на київських стінах з’являться наліпки з гаслом “Stop Luka”, а правозахисники звернуться до Президента Ющенка з закликом підняти питання прав людини в Білорусі на зустрічі з Аляксандром Лукашенком.