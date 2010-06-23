Олег Скрипка втретє став батьком

У понеділок 21-го червня лідер групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка знову став татом.

Дружина 46-річного музиканта Наталія народила йому третю дитину. Цього разу в родині фронтмена ВВ - дочка.

Народжувала жінка в пологовому будинку №7, тому самому, де того ж дня народила і плавчиня Яна Клочкова.

"Дочка Скрипки вагою 3800 з`явилася на світ пізно ввечері", - сказала одна з породілей у пологовому.

З родового залу маму і новонароджену дівчинку перевели у сусідню з Клочковою палату.

А щасливий татусь Олег примчав у пологовий на моторолері. Як зазначає газета, скидалося на те, що збирався Скрипка похапцем - на ногах у нього були шкарпетки та капці.

Та передачу своїм дівчаткам співак захопити не забув. Він привіз великий пакет із найнеобхіднішим. А одноразові бахіли та халатик, щоб провідати дружину в палаті, Олег купив на ходу в аптеці пологового.

Нагадаємо, у Олега Скрипки була перша дружина - француженка Марі Рібо.

З другою своєю жінкою, Наталією музикант живе у цивільному шлюбі. Пара виховує двох синів - 5-річного Романа та 2-річного Тараса.

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