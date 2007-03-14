У Рівному відкрилася виставка “Розгойдані дзвони пам’яті”

7 березня у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкрито художньо-документальну виставку “Розгойдані дзвони пам’яті”.

Документальні фотографії, художні картини, знайдені в різних регіонах України, які свідчать, що масове знищення українців було сплановано, зібрав і представив на цій виставці відомий громадянин США Морган Вільямс. Частина експозиції складається з циклу художніх творів на тему Голодомору заслуженого художника України Валерія Франчука.

Документальний фільм “І мертвим, і живим, і ненародженим” і фрагменти з фільмів Олеся Янчука “Жити заборонено” та “Голодомор 33 р.” розкривають з вражаючою наочністю антинародну сутність влади.

Документальну частину виставки про Голодомор 1932-1933 років “Розгойдані дзвони пам’яті” складають ілюстровані стенди, що були підготовлені для виставки “Розсекречена пам’ять” з архівів Служби безпеки України, яку 24 листопада 2006 року відкрив у м. Києві, у приміщенні Українського Дому Президент України В.А. Ющенко.

На відкритті виставки виступили голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук, начальник управління культури Рівненської обласної державної адміністрації Петро Давидюк, науковий співробітник Київського музею імені Івана Гончара, куратор виставки Володимир Рак, директор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету Степан Шевчук, член Рівненської “Просвіти” Олександр Волощук і директор рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига.