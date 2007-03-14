Польське посольство оголосило конкурс, присвячений взаєминам з Україною

Посольство Республіки Польща оголосило конкурс на найкращі дипломні, магістерські й кандидатські роботи, присвячені історії та сучасності Польщі, а також польсько-українським взаєминам, повідомляє ЗІК.

Умовою участі у конкурсі є написана та надрукована в ЗМІ протягом 2005-2007 років праця, яку потрібно до 30 червня 2007 р. надіслати на адресу Посольства РП.

Оцінюватиме роботи міжнародне польсько-українське журі. Передбачено по три премії у двох категоріях: дипломної або магістерської роботи та кандидатської роботи. Перша премія за кандидатську роботу становитиме від 1500 до 500 у.о., відповідно за магістерську або дипломну роботу - від 500 до 200 у.о.

Найкращі праці будуть надруковані у престижних наукових виданнях. Нагодою для популяризації постаті Єжи Ґєдройця серед академічної молоді стало відзначення сотої річниці з дня народження цього діяча, чиє значення (як і значення журналу “Культура”) для польсько-українських відносин важко переоцінити. Єжи Ґєдройць на сторінках “Культури” послідовно й всупереч усім труднощам презентував концепцію східної політики, завдяки якій і відбулися фундаментальні зміни у польській політичній думці.

Ідея діалогу й польсько-української співпраці, яку пропагувала “Культура”, дозволила піднятися обом сторонам над давніми конфліктами та образами. Завдяки сприйняттю ідеї Єжи Ґєдройця саме Польща першою визнала незалежність України, а потім цілеспрямовано підтримувала демократичні зміни, вбачаючи в незалежній українській державі найважливішого свого партнера на Сході.