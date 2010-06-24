Дівчина Володі Кличка зніметься в четвертому "Крику"

Подруга українського боксера Володимира Кличка, зірка серіалу "Герої" актриса Хайден Панеттьєрі зіграє в четвертій частині знаменитого фільму жахів "Крик".

20-річна Хайден стане партнеркою Кортні Кокс, Еми Робертс і Девіда Аркетта. Картина від майстра жахів Уеса Крейвена вийде на екрани 15 квітня 2011 року.

Раніше режисер Уес Крейвен розповів, за яких умов він готовий знімати "Крик-4".

"Для цього знадобиться дуже хороший сценарій, такого рівня, як перший "Крик", - повідомив Крейвен.

Нагадаємо, що перший "Крик", на який було витрачено 14 мільйонів доларів, побачив світ в кінці 1996 року. Він зібрав 173 мільйони в прокаті і став об’єктом популярної пародії "Дуже страшне кіно".

Другий "Крик" був знятий в 1997, а третій - в 2000 році. В цілому прокат трьох частин фільму приніс творцям понад півмільярда доларів, окрім прибутків від продажу прав на телебаченні, відео і DVD.

Gazeta.ua