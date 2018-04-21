“ТНМК” пропонує фанатам свій фільм “ШоПопалоШоу”

Шанувальники гурту “ТНМК” нарешті дочекалися виходу DVD з трьома частинами фільму “ШоПопалоШо”. Така інформація з’явилася 13 березня на офіційному сайті українського гурту.

Прем’єра двох перших частин документального фільму Віктора Прідувалова “ШоПопалоШоу. Історія ТНМК” відбулася ще 4 роки тому . Але в силу тих обставин, що практика випуску в Україні музичних DVD (тим більше, документальних фільмів) не для піару, а для продажу - відсутня , то, переговори з рекорд-компаніями щодо виходу фільму йшли довго й важко.

Спочатку вихід фільму планувався у 2004 році, але тоді відбувся французький тур і група вирішила додати ще одну частину. Її режисером став Кадім Тарасов. Дизайн диску виконав Євген Санніков , а дистриб’юцією в Україні та Росії займається Moon Records.

Вихід фільму анонсувався і щоразу переносився, але тепер “ШоПопалоШоу” вже у продажу.