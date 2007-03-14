Відбудеться ще одне нагородження лауреатів Шевченківської премії

17 березня о 18-00 біля пам’ятника Шевченку в Києві відбудеться нагородження лауреатів народної Шевченківської премії.

Нагородою лауреатам стане статуетка Мамая - нашого стародавнього Воїна-Кобзаря, який є символом народного епосу. Статуетка зроблена з заліза, що символізує незборимість волі українців будь-що виконувати свою Місію.

Народна премія не може бути народною, якщо нагородження відбувається у закритому режимі. Тому місцем відзначення лауреатів було визначено парк Шевченка.

Нагадаємо, лауреатів Народної Шевченківської премії четверо (по одному в кожній галузі): Остап Лапський (література), гурт “Кому вниз” (музика), Іван Остафійчук (образотворче мистецтво) і вистава “Про мишей та людей” (театр).