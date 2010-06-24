Посол США хоче витратити відпустку на вивчення української

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ сподівається під час літньої відпустки поліпшити знання української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході дискусії з експертами та журналістами, яка була організована Інститутом світової політики.

«Сподіваюся, що під час літньої відпустки зможу дещо поліпшити рівень свого знання української мови», - сказав посол.

Дж.ТЕФФТ поскаржився на те, що важко знайти час, щоб зайнятися бажаними справами.

«Бажання є, але часу не завжди, на жаль, вистачає. Я знаю, що українська мова не така проста. Я вчив угорську, коли мені було 30, вчив литовську, коли було 50, і, звичайно, у віці 50 років важко вчити іноземну мову», - додав посол.