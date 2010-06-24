"Трипiльске коло 2010. Вогонь" пройде у Ржищеві з 1 по 4 липня

Третій етнофестиваль "Трипiльске коло 2010. Вогонь" пройде з 1 по 4 липня в місті Ржищів (Київська область) під гаслом "Запалюємо серця".

Про це повідомив один з організаторів фестивалю Олесь Журавчак на прес-конференції в четвер у Києві.

"Цей фестиваль є соціальним та ідейним. Ключове його позиціонування: фестиваль, як масовий захід, проголошує свою територію вільною від тютюнокуріння, алкоголю будь-яких видів наркотиків", – сказав він.

Символом фестивалю цього року стане вогонь.

Відлік часу, який залишився, до старту фестивалю почався з добування вогню в ході прес-конференції, а також виготовлення волонтерами символів фестивалю – сердець з соломи.

Як розповів Журавчак, на фестивалі заплановано 2 сцени.

Велика сцена працюватиме 2-3 липня, на ній виступлять групи Mad Hads XL, "Пікардійська терція", "Крихітка", "Даха-браха".

Мала сцена (з 1 по 4 липня) за його словами, поєднуватиметься з театральними уявленнями, міжнародною школою танців і виступом фольклорних колективів.

Крім того, у рамках фестивалю заплановано показ науково-популярних і художніх фільмів українських кінофестивалів, етноатракціони, виставка народних майстрів, а також майстер-класи і командні змагання "Трипiльскi iгри".

Планується, що фестиваль відвідають більше двох тисяч учасників.

Вартість повного квитка на 4 дні складає 160 гривень на 2 дні – 80 гривень, крім того, за словами організаторів, є пільгові квитки (дитячі, студентські, які будуть майже в два рази дешевше).

Журавчак також розповів, що охочі відвідати фестиваль зможуть розміститися в палаткових містечках, копицях сіна, у садибах зеленого туризму та гуртожитках.

Кажучи про фінансування заходу "Трипiльске коло 2010. Вогонь", він зазначив, що цього року заплановано майже повне самоокуповування.

"Підтримка фінансовою з державних структур цього року у фестивалю немає", – сказав Журвчак.

Перший етнофестиваль "Трипiльске коло" пройшов у 2008 році. Його символом була стихія води. У попередньому році фестиваль називався "Трипільське коло– 2009. Земля". У 2011 році планується "Трипільське коло– 2011. Повітря".

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