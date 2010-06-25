До Дня Конституції в столиці відкрилася історична виставка

24 червня в Центральному державному архіві-музеї літератури й мистецтва України відкривається документальна виставка "Конституція України: Шлях утворення держави". Про це повідомили в прес-службі Держкомітету архівів України.

На виставці, присвяченій 14-х роковинах Конституції України, представлені документи та матеріали з архівних фондів, які відображають найважливіші історичні моменти конституційного процесу в Україні. Тут можна побачити документи XVII-XVIII століть, зокрема, копію Конституції гетьмана Пилипа Орлика про права та вольності Запорізького війська (оригінал знаходиться в Національному архіві Швеції).

Також тут представлені численні свідоцтва діяльності владних структур ХХ століття: універсали Української Центральної Ради, проекти конституції Української Народної Республіки (грудень 1917 р.), Конституції Української Держави (1918 р.), Універсал про возз`єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою (22 січня 1919 р.).

Радянський період історії України освітлюють документи, що зафіксували процес підготовки конституцій УРСР, зокрема, з колишнього архіву ЦК Компартії України.

Серед фотодокументів – знімки державних і політичних діячів Михайла Грушевського, Симона Петлюри, Петра Скоропадського, Петрушевича, Волошина. Частина фотографій відтворює підготовку та ухвалення другої і третьої конституцій УРСР, засідання конституційної комісії Верховної Ради, мітинг біля будівлі парламенту під час розгляду проекту Конституції, народні депутати під час голосування в ніч з 27 на 28 червня 1996 року, а також інші фотоматеріали.

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